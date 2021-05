Vijftienjarige jongens aangehouden na schietincident

Connect on Linked in

De politie heeft eerder deze week twee nieuwe verdachten aangehouden, in verband met een schietpartij in Capelle aan den IJssel in april. Het gaan om twee jongens van vijftien jaar. Al eerder arresteerde de politie twee jongens in die leeftijd.

Incident

Bij de schietpartij op het Ooievaarspad in Capelle op de avond van 17 april van dit jaar, raakte een 19-jarige man lichtgewond. De politie ontdekte dat er voorafgaand aan het incident een ruzie was ontstaan tussen twee groepen jongeren. Het is niet nog niet duidelijk waarom.

Betrokken

Eerder hield de politie in deze zaak al een 16-jarige verdachte uit Rotterdam en twee 15-jarigen uit Capelle aan den IJssel en Eindhoven aan, op verdenking van betrokkenheid bij wat er die avond gebeurde.

Langer vast

Van de aangehouden verdachten is de 15-jarige Rotterdammer inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft bepaald dat hij twee weken langer vast blijft zitten. De Capellenaar is vrijgelaten, maar hij blijft wel verdachte in het onderzoek.

Vuurwapen

In het kader van het onderzoek zijn pas op diverse adressen huiszoekingen geweest, meldt de politie. In een woning is door de politie een vuurwapen gevonden. Of dit wapen bij het schietincident is gebruikt, wordt op dit moment nog onderzocht door het NFI.