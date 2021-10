Vingerafdrukken kunnen meer zeggen over misdaad

Connect on Linked in

Een Nederlandse onderzoeker heeft ontdekt dat vingersporen meer informatie kunnen geven over een misdaad, dan alleen over de identiteit van een persoon. Bijvoorbeeld door te bekijken op wat voor manier een verdachte met zijn vingers sporen achterlaat in een moordzaak.

Stikken

VU-promovenda Anouk de Ronde voerde dit onderzoek naar vingersporen uit, in samenwerking met de HvA, het NFI en de Politieacademie.

Hiervoor hield ze zich vier jaar lang met experimenten bezig. Zo liet ze op het popfestival Lowlands bezoekers met kussens het laten stikken van een persoon nabootsen, op een pop. Deze sporen bleken anders te zijn dan de sporen die mensen maakten door hetzelfde kussen op te maken.

Ze bekeek ook de verschillen in vingersporen tussen iemand die uit een bierflesje drinkt, en iemand die het flesje gebruikt om een ander te mishandelen.

Ook liet ze studenten ontbijtkoek in stukken snijden om te achterhalen waar de vingersporen dan op het mes zitten en liet ze vrijwilligers een pop van piepschuim steken met een mes.

De handelingen werden gefilmd en de vingerafdrukken werden vervolgens zichtbaar gemaakt met de chemische stof cyanoacrylaat. De meetgegevens vertaalde De Ronde naar een wiskundig model. Met het model is het mogelijk om te voorspellen welke handeling het meest waarschijnlijk heeft plaatsgevonden.

Sporen

Anouk de Ronde over haar onderzoek: ‘Op deze manier wilde ik meer informatie uit vingersporen halen dan de bekende papillair-lijnen om mensen mee te identificeren. Ik kijk vooral naar het zogenoemde ‘activiteitniveau’, dus wat zeggen sporen over wat er is gebeurd? Dat soort vragen nemen steeds meer toe in het forensisch onderzoek.’

Plaats delict

Er is nog wel meer onderzoek nodig voordat deze aanpak in zaken toegepast kan worden. In vervolgonderzoek wil de onderzoeker kijken naar hoe deze methoden ook toe te passen zijn op de plaats delict, zodat daar al de juiste sporen geselecteerd kunnen worden.