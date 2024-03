‘Vingers afgeknipt van verkeerde persoon bij ontvoering’

Connect on Linked in

Justitie heeft 16 jaar celstraf geëist tegen een man die ervan wordt verdacht iemand te hebben ontvoerd en gemarteld. Achteraf blijkt de verkeerde persoon te zijn mishandeld.

Vingers afgeknipt

Het slachtoffer werd op 26 juni in Eindhoven ontvoerd. Bij hem werden twee vingers afgeknipt en er werd met een hamer op zijn voeten geslagen. Dit bericht De Telegraaf.

Er was het vermoeden dat de mishandelde persoon een partij drugs had gestolen. Hij werd daarom vanuit België naar Eindhoven gelokt, zodat hij kon worden gemarteld en zou bekennen, schrijft de krant. Van tevoren waren er wel twijfels of hij het wel gedaan had. Dat blijkt uit ontsleutelde chatberichten die de rechtbank in Den Bosch dinsdag besprak.

Ontkennen

Het chataccount leidde volgens het OM naar de 36-jarige Hicham R. Die ontkende gisteren. Hij zou de bewuste dag in een rolstoel hebben gezeten. Hij schrok van de foto’s die hij zag van de ontvoerde man en bleef ontkennen. Het verminkte slachtoffer wilde niet meer over de gebeurtenis praten.

Het OM beschuldigt R. ook van wapen- en drugshandel. Tijdens doorzoekingen werden meerdere wapens en drugs gevonden. Op een aantal vuurwapens zat DNA van R. Hij beriep zich dinsdag voor de rechtbank in Den Bosch op zijn zwijgrecht: ‘Ik heb liever problemen met justitie, dan dat ik of mijn familie problemen heb met iemand buiten.’