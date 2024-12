Vinkeveense “godfather” Greg Remmers komt op vrije voeten

Jaïr Wessels In 2022 veroordeelde de rechtbank in dat proces de hoofdverdachten Delano R., Jermaine B. en Feno D. tot levenslang voor het opdracht geven van meerdere moorden, onder meer op Jaïr Wessels in Breukelen.

Het Openbaar Ministerie had ook tegen Greg Remmers levenslang geëist, maar de rechtbank ging daar niet in mee. Remmers had een loods in Mijdrecht naast die van Caloh Wagoh, en hij was een soort erelid van de club.

De rechtbank achtte hem wel schuldig aan verschillende feiten: deelname aan een criminele organisatie die moorden pleegde, medeplegen van voorbereiding moord op Wessels, een afpersing, en twee pogingen tot afpersing.

Remmers kreeg zes jaar en negen maanden cel. In hoger beroep eist justitie opnieuw levenslang tegen Remmers.

Geen eindarrest

Het gerechtshof heeft nu vrijdag de voorlopige hechtenis van Remmers geschorst. Zijn advocaat Christian Flokstra heeft nog geen officiële beslissing van het hof kunnen lezen, maar bevestigt wel de schorsing.

Flokstra: ‘Greg wordt inderdaad geschorst. Er is nog geen eindarrest in zicht en hij heeft wel inmiddels de straf die hij van de rechtbank kreeg opgelegd bijna uitgezeten.’

Afpersing

De Vinkeveense “godfather” Greg Remmers is vader van de voor moorden in het Passage-proces tot levenslang veroordeelde Jesse Remmers.

In 2021 kreeg Greg Remmers van de Antwerpse rechtbank vier jaar cel voor zijn betrokkenheid bij de afpersing van een juwelier. Een groep leden van een Nederlandse motorclub eiste samen met Remmers 1,8 miljoen euro van de man. De juwelier zou een eerdere witwastransactie hebben verprutst. Die zaak loopt inmiddels bij het Belgische Hof van Cassatie.

Remmers loopt nu het risico dat België om zijn aanhouding zal verzoeken.

Gijzeling

Remmers moet zich ook nog verweren in veroordeling in een ontnemingszaak. In september van dit jaar vorderde het Openbaar Ministerie voor de rechtbank in Amsterdam dat Remmers zou worden gegijzeld als hij niet een resterende schuld inzake zijn veroordeling in die zaak zou voldoen.

In 2015 veroordeelde het gerechtshof Remmers tot een betaling van ruim 2,1 miljoen euro, geld dat hij met criminele activiteiten had verdiend, de Hoge Raad bevestigde dat in 2016. In september van dit jaar stond nog ruim 1,7 miljoen open.

Inmiddels zijn door de Staat auto’s, een speedboot, aandelen, sieraden en een woning verkocht.

Een woning en grond van Remmers in het Spaanse Marbella, waar het Openbaar Ministerie beslag op had laten leggen, bleek in 2012 al te zijn verkocht, aan een onderneming waar Remmers’ broer bij betrokken is.

Video

De officier van justitie vond dat bij Remmers sprake is van ‘betalingsonwil’.

Ook wees de officier van justitie op een video die in België is beslag is genomen. Remmers is daarop te zien met grote stapels bankbiljetten.

De rechtbank vond al met al dat niet bewezen dat Remmers over dat geld of vermogen zou beschikken, en dat er sprake is van betalingsonwil. Over het onroerend goed in Spanje kan Remmers volgens de rechtbank evenmin beschikken, en dus werd het verzoek om gijzeling verworpen.

In de gijzelingszaak kwam ook nog aan de orde dat Remmers jaren geleden aan criminelen 1 miljoen gulden aan losgeld heeft betaald na een ontvoering. De rechtbank noteerde in het vonnis hierover dat Remmers dit bedrag ‘bezwaarlijk kan terugvragen van de personen aan wie hij dat betaald heeft.’

Een doorgaans betrouwbare bron laat Crimesite weten dat de rechtbank zich hier moet hebben vergist: het ging volgens deze bron om 3,2 miljoen gulden.

