“Visboeren” krijgen extra gevangenisstraf

De rechtbank in Antwerpen heeft vorige week twee broers van de Borgerhoutse familie A. veroordeeld tot gevangenisstraffen, een beroepsverbod en boetes. De twee hadden zich schuldig gemaakt aan betrokkenheid bij cocaïnehandel door valsheid in geschrifte, faillissementsmisdrijven en misbruik van vertrouwen.

De federale gerechtelijke politie deed in 2018 onderzoek naar de betrokkenheid van de familie A. bij internationale cocaïnesmokkel via de haven van Antwerpen. Tegelijk werden de handelszaken van de Borgerhoutse broers onder de loep genomen. De familie is in Borgerhout ook wel bekend als de “Visboeren”, ze hadden vijf viswinkels in Antwerpen. In maart werden broers Rachid en Mohamed al veroordeeld tot zes jaar cel voor de drugssmokkel, een derde broer Hassan kreeg vier jaar cel.

Rachid A. krijgt nu bovenop zijn eerdere straf voor drugssmokkel nog een bijkomende celstraf van acht maanden en een boete van 4.000 euro. Ibrahim werd veroordeeld tot vijftien maanden cel en een boete van 15.000 euro. Allebei kregen ze ook een beroepsverbod van zeven jaar en kregen ze boetes van 107.752,98 en 26.121,59 euro.