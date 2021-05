Vliegtuig met 453 kilo coke maakt noodlanding in Guyana

Connect on Linked in

Een klein vliegtuig dat beladen was met cocaïne heeft donderdagmiddag een noodlanding gemaakt in Guyana. Volgens Guyanese media maakte het vliegtuig dat als eindbestemming Suriname had een noodlanding op een weg bij Orealla, naast de Boven-Corantijnrivier. De krant Demerara Waves schrijft vrijdag dat er 453 kilo cocaïne aan boord van het toestel is gevonden.

Braziliaanse nationaliteit

Extra politieagenten van de Customs Anti-Narcotics Unit (CANU) gingen donderdag naar het gebied waar het Beechcraft-vliegtuig landde. Volgens Guyanese media hebben de piloot en een medeverdachte de Braziliaanse nationaliteit. De mannen zouden de politie hebben verteld dat het om een lading magnesium ging en dat ze onderweg waren naar Suriname.

Het CANU heeft vandaag bevestigd dat in het toestel in totaal 453 kilo cocaïne is gevonden in 453 pakketten.

Geen brandstof

Volgens een ooggetuige maakte het vliegtuig donderdag rond 14.00 een noodlanding omdat het toestel geen brandstof meer had. De twee inzittenden zouden omwonenden hebben voorgehouden dat ze toeristen waren die verschillende gebieden aan het bezoeken waren. Ze zouden zich bezighouden met sportvissen en andere toeristische activiteiten. Toen ze aan het vliegen waren kregen ze plotseling problemen met vliegtuig, waardoor ze een noodlanding moesten maken.

In het verleden zijn in Guyana minstens twee andere Beechcraft-vliegtuigen gevonden die worden gelinkt aan cocaïnesmokkel.