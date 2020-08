Vliegtuig met 500 kilo coke gecrasht in Papoea-Nieuw-Guinea (VIDEO)

Connect on Linked in

In Papoea-Nieuw-Guinea is een vliegtuig neergestort omdat het te zwaar beladen was met cocaïne. Het kleine toestel met ruim 500 kilo cocaïne aan boord was volgens de Australische politie op weg naar Australië en stortte vrijwel direct na het opstijgen in Papoea-Nieuw-Guinea neer.

Volgens de politie heeft de gevonden cocaïne, die was verstopt in 28 tassen, een waarde van 80 miljoen Australische dollar (ongeveer 48 miljoen euro). Het is daarmee een van de grootste drugsvangsten ooit in de geschiedenis van Oceanië.

De piloot overleefde de crash en sloeg op de vlucht, maar gaf zichzelf later alsnog aan bij de politie. In de Australische staten Queensland en Victoria zijn nog vijf mannen opgepakt vanwege hun mogelijke betrokkenheid bij de drugssmokkel. De verdachten zouden banden hebben met de Italiaanse maffia.