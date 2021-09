Vliegtuig uit Suriname met bijna 300 kilo coke neergeschoten in Brazilië

Connect on Linked in

In Brazilië is dinsdagavond een vliegtuig uit Suriname neergeschoten met bijna 300 kilo cocaïne aan boord. Het vliegtuig stortte neer op 250 kilometer van de Boliviaanse grens, waarna de piloot probeerde te ontsnappen, maar die werd vervolgens ’s nachts opgemerkt en gearresteerd. Volgens de federale politie werden in het vliegtuig 296 kilo cocaïne en 1 kilo wiet gevonden. Dat schrijft website LPM News.

Noodlanding

Volgens de politie had het voertuig geen vluchtplan en kwam deze het luchtruim van Brazilië binnen via de grens met Bolivia, maar werd het neergeschoten door de Braziliaanse luchtmacht (FAB). De piloot probeerde vervolgens een noodlanding te maken in een open veld in Brasnorte, in de Braziliaanse regio Mato Grosso, maar hij verloor de macht over het stuur en stortte neer.

Vluchtpoging mislukt

De piloot probeerde daarna te ontsnappen, maar werd later gevonden en opgepakt. Of hij gewond is geraakt is onduidelijk. De politie meldt dat het het onderzoek voortzet om andere leden van een criminele organisatie te vinden die betrokken zijn bij de drugshandel tussen Brazilië en Bolivia.