Vliegtuigje in Guyana vol met coke en cannabis

In een vliegtuigje in Guyana trof de politie afgelopen zondag grote hoeveelheden cocaïne en cannabis aan. Twee personen werden ter plekke aangehouden.

Foto: de gevonden pakketten cocaïne uit het vliegtuigje in Guyana

Landing

Het was een buitenlands vliegtuigje met bijna 300 kilo cocaïne, dat zondag rond twee uur landde in de regio Potaro, in Guyana. De politie meldt dat er grote blokken coke aan boord waren, met daarop het merkteken ‘King Coca 30’. In het witte vliegtuig werd ook nog 54 kilo cannabis aangetroffen.

Onderschept

De politie onderschepte de Cessna met de lading en arresteerde twee personen: een 23-jarige Braziliaan en 43-jarige man uit Colombia.

De politie nam de mobiele telefoons en GPS-apparatuur van de twee verdachten in beslag en bracht hen over naar de hoofdstad Georgetown. Ze vermoedt dat het eenmotorige vliegtuigje vanuit Venezuela het luchtruim van Guyana is binnengevlogen.