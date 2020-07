Vlissingen krijgt nieuwe EBI en nieuwe rechtbank-bunker

Connect on Linked in

In Vlissingen komt een nieuwe streng beveiligde penitentiaire inrichting met plaats voor 222 gedetineerden, zo heeft minister van Rechtsbescherming Sander Dekker aan de Tweede Kamer laten weten. Er komt een tweede Extra Beveiligde Inrichting omdat het in de Vughtse EBI drukker wordt en spreiding van gevangenen die een zwaar regime behoeven niet goed mogelijk is.

30 plaatsen

De tweede EBI in Vlissingen krijgt 30 plaatsen, de EBI in Vught heeft nu 18 plaatsen. In Vlissingen komen naast de EBI nog 192 andere plaatsen. Die komen in kleinschalige en flexibele afdelingen van 10 tot 15 gedetineerden. Al die units zijn bestemd voor mensen met een zwaarder beveiligingsregime en intensievere of specifieke begeleiding, zoals terroristen of beheers-problematische gedetineerden.

Overnachten

Om in de groei van nieuwe strafzaken waarbij Justitie zware veiligheidsmaatregelen wil treffen, is ook meer extra beveiligde zittingscapaciteit noodzakelijk, voor openbare zittingen en beveiligde zittingen van de rechter-commissaris. Het maximum voor de Bunker in Amsterdam en het Justitieel Complex Schiphol is bereikt.

In het justitieel complex in Vlissingen komt daarom een nieuwe hoog-beveiligde zittingslocatie, die zich vooral richt op parketten en rechtbanken ten zuiden van de grote rivieren. Een deel van vluchtgevaarlijke criminelen kunnen daar dan in één omgeving worden gedetineerd en berecht. Voor rechters, officieren en advocaten komt een mogelijkheid om ter plaatse te werken en te overnachten.

Het kabinet wil ook nog een nieuwe beveiligde zittingszaal in het noorden van het land. In overleg met de Raad voor de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie zal hiervoor nog een locatie worden bepaald.

Over een nieuwe beveiligde zittingszaal op het terrein van de PI in Vught is nog overleg gaande.