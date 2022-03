Vloeibare methamfetamine in opkomst in VS

Connect on Linked in

Eerder deze maand is er bij grensovergang van Mexico naar Texas in de Verenigde Staten bijna 2.650 liter vloeibare methamfetamine in beslag genomen. Dat is een vorm van crystal meth die tot nu toe zelden voorkomt bij inbeslagnames van de politie. Voordeel voor drugscriminelen is dat het product in vloeibare vorm makkelijker te maskeren is. Als het wordt gemengd is het ook niet door speurhonden te detecteren. Crystal meth, of ice, wordt doorgaans aangetroffen als vaste stof.

Pharr

De vangst werd bij toeval gedaan in het plaatsje Pharr. Daar zagen politiemensen dat een aantal mannen die in de buurt van een tankwagen vloeistof uit vaten overgoot in emmers. Omdat er op de emmers kristallen zichtbaar waren namen de agenten een monster en lieten dat testen in een lab van de Drug Enforcement Administration (DEA). De tankwagen bleek ruim 2.649 liter vloeibare meth te vervoeren.

DEA

De specialisten van de DEA becijferden dat dit in vaste vorm 5.700 pond meth zou zijn, dat in de Verenigde Staten ongeveer 10 miljoen dollar op kan brengen. Vloeibare meth is tot nu toe alleen in kleinere hoeveelheden gevonden in de Verenigde Staten.

Meth smokkelen in vloeibare vorm heeft voordelen maar is wel duurder. Opgelost in water kan het ook gebruikt worden maar dat is niet de vorm waar op de markt vraag naar is. De meth moet worden afgekookt of als het gemengd is met bijvoorbeeld benzine of aceton moet het in een chemisch proces weer teruggewonnen worden.

Stijgende

Het gebruik van meth in de Verenigde Staten lijkt de afgelopen jaren weer stijgende te zijn, er zijn daar zo’n 2 miljoen gebruikers. De DEA heeft de productie in de VS iets weten terug te dringen door stevig jacht te maken op de benodigde grondstoffen, die worden aangevoerd vanuit landen als China en India. Daarom richtten criminele organisaties in Mexico zich weer meer op de productie van meth in plaats van de import van grondstoffen. Soms gebeurt dat in grote “superlabs” waar goede kwaliteit wordt gemaakt.

Resultaat is een toenemende stroom meth naar de VS. Vloeibare meth kan voor grotere criminele organisaties rendabel zijn omdat de pakkans aan de grens sterk wordt gereduceerd.

In Nederland wordt er de laatste jaren ook veel (gewone) crystal meth geproduceerd voor export naar het buitenland. Dat gaat meestal over de weg in kleinere hoeveelheden naar (Oost)-Europese landen.