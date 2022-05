Vlucht voor politie: 16-jarige springt vanaf twee hoog

Connect on Linked in

Een 16-jarige jongen is op de op vroege ochtend van maandag van twee hoog uit een raam gesprongen omdat hij uit handen van de politie wilde blijven. Agenten waren bij zijn woning in een oostelijk deel van Amsterdam-Zuidoost aan de deur gekomen. De jongen raakte gewond, hij was enige tijd buiten bewustzijn. Hij is daarna per ambulance naar een ziekenhuis vervoerd.

De politie was rond 06.00 binnengetreden om de verdachte aan te houden. Het gaat om ‘een strafbaar feit’, verder wil de politie de verdenking niet omschrijven, omdat de verdachte minderjarig is. Tegen AT5 zegt een woordvoerder dat de politie hem in ieder geval niet zocht voor ‘schuin oversteken’.

Voorlopig ligt de 16-jarige nog in het ziekenhuis. Indien mogelijk gaat hij na behandeling naar het cellenhuis van de politie.