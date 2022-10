Vluchtende drugssmokkelaar crasht met 80.000 xtc-pillen in auto

Print This Post

Een uit Nederland vluchtende drugsdealer is donderdag in Belgiƫ gecrasht met zijn auto, met daarin 80.000 xtc-pillen. Hij is daarna aangehouden.

Vlucht

Een in Frankrijk wonende Algerijn sloeg donderdagavond op de vlucht, bij een controle van de Nederlandse politie op de A16 tussen Dordrecht en Moerdijk. Nadat hij even na acht uur een stopteken negeerde, ging hij ervandoor in een Renault Megane met Frans kenteken.

De Nederlandse politie zette daarop de achtervolging in, die door de Belgische politie bij Antwerpen werd overgenomen. De voertuigen behaalden daarbij snelheden van 190 kilometer per uur, meldt de Belgische justitie vrijdag in een bericht.

Einde

De achtervolging kwam ten einde toen de man over de vluchtstrook ging rijden, waar hij een mobiel verkeersbord met stootkussen moest ontwijken, waarna hij tegen een vrachtwagen botste.

De 35-jarige man probeerde daarop nog te voet te vluchten, maar hij werd uiteindelijk in de berm aangehouden. Hij werd daarop naar het ziekenhuis gebracht ter controle.

Vervolgd

In de auto vond de politie 78.500 xtc-pillen. De man is aangehouden voor het overtreden van de Belgische drugswet. Hij zal ook worden vervolgd voor zijn gevaarlijk weggedrag, aldus het parket van justitie in Antwerpen.