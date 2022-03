‘Voetbaltalent krijgt 3,5 jaar en tbs voor doodslag, na eis van 16 jaar’

Connect on Linked in

Voetbaltalent Noura O. (21) is veroordeeld tot 3,5 jaar gevangenis en tbs met voorwaarden voor haar rol bij het doodschieten van Omar “Centjes” Essalih, in Amsterdam-Oost, in de nacht van 2 op 3 mei 2020. Er was tegen haar 16 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist, zo schrijft Het Parool.

Tien jaar

Noura O. was niet de schutter bij de schietpartij op de hoek van de Panamalaan en de Borneokade. Ismael El B. werd in december vorig jaar veroordeeld tot tien jaar cel voor zijn rol. Essalih is door hem driemaal in zijn gezicht en een keer in zijn romp geschoten. De rechtbank gaat ervan uit dat er een ruzie was ontstaan, en een handgemeen, waarna de schoten vielen. Het was geen moord maar doodslag. Het drietal zou op weg zijn geweest een woningoverval te plegen.

Het Openbaar Ministerie sprak echter van een zakelijk uitgevoerde moord. Essalih was ook door de politie gewaarschuwd voor een dreiging op zijn leven.

Medeplichtig

Noura O. is volgens de rechtbank medeplichtig aan de doodslag, ze heeft geholpen bij wegmaken van sporen en is samen met El B. gevlucht op een scooter.

O. was kort na elkaar betrokken bij verschillende zware misdrijven en heeft een psychische stoornis. O. is verplicht zich te laten behandelen.