Volendamse bodybuildster dood in woning, gewonde man verdachte

In een woning aan het Top in Volendam is het levenloze lichaam aangetroffen van een vrouw. Het gaat om de 28-jarige bodybuildster Eva Veerman. Dat blijkt uit berichten op sociale media. In de woning werd ook een gewonde man aangetroffen. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis waar hij wordt bewaakt. Hij geldt als verdachte.

Het slachtoffer is een bekend gezicht in het vissersdorp waar mensen geschokt reageren op haar overlijden. Veerman was in lokale kringen bekend als bodybuildster. Volgens buurtbewoners ligt het motief voor het geweldsincident in de relationele sfeer. Haar ex-vriend zou niet hebben kunnen verkroppen dat ze de relatie had uitgemaakt.