Volendamse hasjsmokkelaar Jack Stroek overleden

Connect on Linked in

De bekende Volendamse hasjcrimineel Jack Stroek is overleden, op 79-jarige leeftijd. Stroek is vooral bekend van de betrokkenheid bij de organisatie van de legendarische smokkelreis van hasjkotter de Lammie in de jaren zeventig.

door Joost van der Wegen

Overlijden

Meerdere bronnen uit zijn omgeving bevestigen zijn overlijden aan De Telegraaf. Stroek deed onder meer zaken met de groep Bruinsma en de eveneens overleden Amsterdammer Simon’ Frits van de Wereld’ Adriaanse. In 1998 werd hij voor het laatst veroordeeld voor een drugszaak, meldt de krant zaterdag. Stroek was al een aantal jaren ernstig ziek.

Smokkeltocht

De garnalenhandel als dekmantel voor de grootschalige handel in hasj. Volendammer Jack ‘Jakkie’ Stroek is in de drugshandel al sinds jaar en dag de ‘Volendam connection’. Dat begint al in de jaren zeventig, als hij een van de drijvende krachten is achter de legendarische smokkeltocht met de Helderse viskotter de Lammie.

De jacht op de drieduizend kilo Libanese hasj in dat schip voor de kust van Noord-Holland luidt het begin in van het kat- en muisspel tussen justitie en de opkomende drugsbaronnen. De Lammie was bekend, omdat schipper Dorus Pompert op 24 april 1974 besloot zijn schip niet in handen van de overheid te laten vallen.

Voorbij Texel draaide hij de boordkranen uit zijn schip, waardoor het schip naar de kelder ging, op dat moment achtervolgd door de halve Nederlandse marine. Jack Stroek zou de tocht met de Lammie hebben georganiseerd samen met de vermaarde penozeman van de Wallen, ‘Frits van de wereld’ (Simon Adriaanse), die in 1996 overlijdt.

Het verhaal gaat verder onder de reclame

Bruinsma op bruiloft

Na de smokkeltocht met de Lammie doet Jack S. onder meer zaken met Klaas Bruinsma, die zelfs eregast is op een feest voor zijn trouwdag. Drugsbaron Stanley E. woont een tijdje in zijn Volendamse villa, die hij van het geld dat hij verdient in de handel in hasj heeft laten bouwen. Stroek rijdt in het vissersdorp rond in een peperdure rode BMW 850. Zijn dorpsgenoten weten van zijn dubbelleven af.

In 1997 wordt Stroek gearresteerd. Hij zou in de loop der jaren maar liefst honderd ton hasj hebben vervoerd van Pakistan naar Nederland in diepgevroren vis en garnalen. Dat gebeurt via een overslagstation voor de kust van het Liberia van dictator Charles Taylor.

De smokkel wordt onder meer gedaan met het bevoorradingsschip de ’Snow goose’. Stroek wordt veroordeeld tot viereneenhalf jaar cel en hij krijgt een boete van 100.000 gulden. In de zaak worden zijn contacten met de voormalige bodyguard en verdachte drugshandelaar Etienne U. nog onderzocht, maar er is gebrek aan bewijs. Stroek zegt dat hij U. wel eens heeft ontmoet en hem een partij witgoed en broodroosters uit Roemenië heeft aangeboden die U. weer in Suriname zou kunnen doorverkopen. Justitie verdenkt Stroek en U. ervan de zaken van Klaas Bruinsma samen te hebben voortgezet.

Vermogen

Justitie probeert Jack Stroek daarna nog te plukken voor 33 miljoen gulden, overigens zonder succes. In 2004 wordt hij alweer gepakt voor grootscheepse drugshandel en witwassen. Volgens het zakentijdschrift Quote is Stroek in 2012 nog steeds goed voor een vermogen van 41 miljoen euro.

Jack Stroek is 79 jaar oud geworden. Hij woonde de laatste jaren van zijn leven overigens niet meer in Volendam, maar aan de haven van Edam.