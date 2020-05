Volkswagen Kevers vol met cocaïne

Connect on Linked in

De Douane heeft in de nacht van maandag op dinsdag tijdens een controle in de Rotterdamse haven in een container 325 kilo cocaïne onderschept. In de container zat een aantal oude Volkswagen Kevers geladen.

Wie de auto’s had besteld is volgens het Openbaar Ministerie in Rotterdam nog voorwerp van onderzoek door een gezamenlijk team van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en Openbaar Ministerie in Rotterdam.

De cocaïne zat verpakt in pakketten die over de auto’s waren verdeeld. De drugs zijn inmiddels vernietigd.