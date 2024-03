Vondst MDMA-lab in Bosschenhoofd, twee mannen gearresteerd

Connect on Linked in

De politie heeft donderdagavond in een loods achter een woning in Bosschenhoofd (bij Roosendaal) een actief MDMA-lab aangetroffen. Ter plaatse werd de bewoner, een 39-jarige man aangehouden. In Roosendaal is een 40-jarige man uit Oudenbosch als verdachte gearresteerd.

Het drugslab werd donderdagavond aangetroffen aan de Pastoor van Breugelstraat. De politie kwam het drugslab door onderzoek van de recherche op het spoor.

Duizenden liters chemicaliën

In het lab is een grote hoeveelheid MDMA als eindproduct gevonden. Ook is een grote hoeveelheid chemisch afval aangetroffen. Het gaat om duizenden liters in grote IBC-containers.

LFO

Experts van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) zijn vrijdag ter plaatse voor nader onderzoek. Daarna wordt het lab door een gespecialiseerd bedrijf geruimd.