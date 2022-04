Voor 1,5 miljoen euro aan wiet in garagebox Den Haag

Connect on Linked in

In een garagebox aan de Smaragdhorst in Den Haag is donderdagmiddag een grote hoeveelheid wiet aangetroffen met een straatwaarde van ruim anderhalf miljoen euro, meldt de politie. Er is nog niemand aangehouden.

Agenten kwamen af op een melding van buurtbewoners die een wietlucht roken in de buurt van de garagebox. Toen agenten deze openden, troffen zij een grote hoeveelheid dozen met daarin wiettoppen aan.

Volgens de politie heeft de straatwaarde van de partij ruim anderhalf miljoen euro. Over een hoeveelheid is niets bekendgemaakt, maar volgens eerdere berichten komt dat neer op ongeveer 200 kilo wiet.

Alle wiet is voor onderzoek in beslag genomen en later op de dag vernietigd. De recherche heeft de zaak in onderzoek.