‘Voor drugsmultinationals tellen grenzen niet’

Burgemeester Paul Depla van Breda stelt dat de internationale drugscriminaliteit als een industrie moet worden gezien, die zich niets aantrekt van grenzen. ‘Het zijn illegale multinationals.’

Industrie

‘Het gaat over geld, heel veel geld’, zegt Depla in het vierde deel van ‘Over grenzen’, een Nederlandse serie over drugscriminaliteit, die vanaf donderdag te zien is op Amazon Prime Video.

‘Die georganiseerde drugscriminaliteit moet je echt beschouwen als een industrie, als een bedrijfstak, met professionele bedrijfsorganisaties’, zegt de burgemeester van Breda voor de camera van het Amerikaanse filmplatform.

‘En waar je als in Brabant bedrijven als Philips, als DAF, als VDL hebt, heb je ook in illegale bedrijfsprocessen multinationals. Want ze opereren soms in Nederland als productieland – kijk naar de synthetische drugs – ze exporteren naar andere landen, en soms zijn we doorvoerland, kijk naar cocaïne.’

Depla ziet dat landen zich aan de bestuurlijke kant laten hinderen door grenzen, terwijl die in de criminele industrie volstrekt worden genegeerd. ‘Voor hen tellen geen grenzen.’

Naïef

Depla spreekt zich in de serie ook uit over legalisering van soorten drugs als mogelijke oplossing: ‘Wees nou niet zo naïef dat als je denkt dat je het legaliseert, dat je alle criminaliteit kwijt bent. Als je dat denkt, dan kom je van een koude kermis thuis. Want ze gaan op zoek naar nieuwe verdienmodellen, of ze gaan op zoek naar landen waar het nog steeds verboden is.’

Depla wijst op het feit dat Nederland een handelsland is. ‘Dat zorgt voor een florerende economie, maar geeft daarom ook wel veel ruimte aan een florerende illegale economie.’

De Nederlandse serie ‘Over grenzen’ is vanaf 16 december te zien op Amazon Prime Video.