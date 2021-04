Voor drugssmokkel geprepareerde oplegger ontdekt

Print This Post

In Spanje is een voor drugssmokkel geprepareerde gekoelde oplegger ontdekt. Het dak van van de aanhangwagen kon met een hydraulisch systeem worden opgetild om toegang te bieden tot geheime bergplaatsen. De oplegger was gemaakt door een groep verdachten die softdrugs door Europa smokkelden.

Het systeem was door de groep zelf aangebracht met hoogwaardige gereedschappen die de Guardia Civil in een loods ontdekte.

De bergplaatsen waren in het dak aangebracht, in de ruimte die normaal door isolatiemateriaal wordt ingenomen. De bergplaats was geheel reukvrij geïsoleerd. Volgens de Guardia Civil ging het om een criminele organisatie die op zeer grote schaal softdrugs produceerde en verhandelde.

Er zijn 21 mensen gearresteerd en er zijn verschillende huiszoekingen uitgevoerd. De arrestaties en invallen waren in Madrid, Toledo en Segovia. Er zijn verschillende loodsen en kwekerijen in Madrid door de agenten doorzocht en meer dan 12.000 marihuanaplanten zijn vernietigd naast, ruim 200 kilo aan wiet en hasj en kleinere hoeveelheden methamfetamine en LSD-pillen.

De groep fraudeerde op grote schaal met elektriciteit. Er zijn grote transformatoren in beslag genomen. Ook in Toledo en Segovia waren er invallen.