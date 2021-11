Voor grootschalige drugshandel veroordeelde Sjef S. (56) opgepakt in Panama

Connect on Linked in

De 56-jarige man die op 4 november is aangehouden in Panama is Sjef S. uit Geldrop. Hij werd in november 2019 veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf voor grootschalige drugshandel. Zijn advocaat Mark Nillisen bevestigt aan Crimesite dat het om zijn cliënt gaat. Het Openbaar Ministerie meldde vrijdagochtend dat een 56-jarige man uit Geldrop in Panama is gearresteerd en vanmorgen naar Nederland is overgeleverd. In afwachting van de inhoudelijke zitting werd S. door de rechtbank onder voorwaarden vrijgelaten, waarna hij op de vlucht sloeg.

(Foto ter illustratie)

Sjef S. wordt door justitie gezien als leider van een criminele organisatie, die zich op grote schaal bezighield met de handel in harddrugs. De organisatie werd op 31 januari 2018 opgerold tijdens een omvangrijke politieactie, waarbij op vijftien locaties invallen werden gedaan bij woningen en loodsen in Oost-Brabant, Limburg en Gelderland. Daarbij werden meerdere verdachten aangehouden, waaronder Sjef S.

Grote hoeveelheden chemicaliën voor de productie van synthetische drugs werden gevonden, net als vele duizenden euro’s cash geld. In totaal werden in het onderzoek “Bhutia” vijftien verdachten aangehouden.

Voortvluchtig

In afwachting van de inhoudelijke behandeling van de zaak en onder de voorwaarde dat de man zich zou melden, bepaalde de rechtbank medio 2019 dat S. zijn proces in vrijheid kon afwachten. Hij vluchtte daarop echter naar het buitenland.

Acht jaar cel

Op 6 november 2019 werd Sjef S. veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar. Ook zijn medeverdachten, waaronder zijn broer John (45) en zoon Sjef jr. (32) werden veroordeeld tot forse gevangenisstraffen. Sjef en zijn broer zouden vanuit hun kringloopwinkel in Helmond drugs en grondstoffen hebben verkocht. Sjef jr. was werkzaam in de kringloopwinkel en hielp hen daarbij.

Hoger beroep

De zaak loopt op dit moment in hoger beroep bij het gerechtshof in Den Bosch. Mark Nillisen, de advocaat van Sjef S., zegt tegen Crimesite dat in het hoger beroep recent getuigen zijn gehoord. S. is de laatste getuige die nog gehoord moet worden.

Interpol

Onder meer dankzij een nauwe samenwerking met Interpol, werd S. opgespoord en op 4 november aangehouden in Panama, zo meldt het OM. De Panamese autoriteiten hebben hem uitgeleverd aan Nederland. Het vliegtuig waarin S. zat landde vrijdagochtend in Nederland, waar hij in hechtenis werd genomen.