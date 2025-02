12 februari 2025

Voor Haagse ontvoering: tot 54 maanden cel

De rechtbank in Den Haag heeft acht verdachten veroordeeld tot gevangenisstraffen tot 54 maanden voor de ontvoering van een man in Den Haag, in november 2023. De zes mannen en twee vrouwen werkten nauw samen bij de ontvoering die te maken had met een partij cocaïne.