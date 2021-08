Vóór Haïti pakte marineschip nog 2,1 ton cocaïne

Connect on Linked in

Marineschip Zr.Ms. Holland heeft voor de aankomst bij de kust in het door een aardbeving getroffen Haïti nog ruim 2,1 ton cocaïne onderschept in de Caraïbische Zee. Dat gebeurde voor 20 augustus, de datum waarop de Holland koers zette naar Haïti. Dit is pas woensdag door het ministerie van Defensie bekendgemaakt. Er zijn drie speedboten met cocaïne uit het water gehaald.

De eerste vangst was na een tip van de Kustwacht Caribisch gebied die op de radar een verdachte go-fast had waargenomen. De NH90- gevechtshelikopter van de Holland ging erop af. De bemanning van de speedboot negeerde stopsignalen en waarschuwingsschoten. Een scherpschutter van het Korps Mariniers schoot vervolgens de drie buitenboordmotoren kapot. Er werd een ruime ton cocaïne uit het water gehaald.

Hierna was de Holland nog betrokken bij een vangst van ongeveer 800 kilo cocaïne. Ook deze drugs waren aan boord van een go-fast. Enkele dagen later was het weer raak. Een go-fast werd tot stoppen gedwongen door stopsignalen en waarschuwingsschoten. Er was zo’n 360 kilo overboord gegooide cocaïne uit het water gehaald.

Alle verdachten en de drugs zijn uiteindelijk overgedragen aan de Amerikaanse kustwacht voor vervolging in de Verenigde Staten.