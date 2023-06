Voor Kees F. was drugshandel een ‘way of life’

Connect on Linked in

Tilburger Kees F. is door de rechtbank in Den Bosch donderdag veroordeeld tot 7 jaar cel voor grootschalige drugshandel en witwassen. Zijn ‘geweldsman’ kreeg drie jaar gevangenisstraf. Zijn vrouw twee jaar, voor witwassen.

Grote man

F. was volgens justitie de grote man achter drugslijnen naar Servië en Engeland. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor het opzetten van een crystal meth-laboratorium en een cocaïnewasserij. Het Openbaar Ministerie had eerder zeven jaar cel geëist tegen de Tilburger.

Zijn rechterhand Quincey S., uit Maasdijk, kreeg drie jaar cel. Dit bericht De Gelderlander donderdag.

Way of life

Nadat hij in 2021 -in afwachting van de rechtszaak- op vrije voeten werd gesteld, ging F. volgens justitie onmiddellijk verder met de handel in drugs. Begin februari werd hij opgepakt. Voor Kees F. was het maken van drugs een ‘way of life’ geworden, zo zeiden de twee aanklagers donderdag.

In deze strafzaak hield justitie F. verantwoordelijk voor drugslaboratoria bij Nijmegen en het Belgische Kortemark, aldus De Gelderlander. Net als voor de 276.000 xtc-pillen die in februari werden gevonden in een paardenstal in Hilvarenbeek.

Eind april kreeg F. in België al anderhalf jaar cel voor de illegale handel in lachgas. Met zijn bedrijf Medical Madness voerde hij zulke grote hoeveelheden lachgas in dat hij in Vlaanderen de bijnaam ‘lachgaskoning’ verwierf. Volgens justitie ging het in totaal om bijna 50.000 kilo lachgas.

Villa

Het ging in strafzaak 26Niobium in totaal om ongeveer twee miljoen euro drugsgeld dat is witgewassen, bericht justitie. ‘Dat bedrag is opgebouwd uit de bedragen voor een villa in het Belgische Poppel van bijna een miljoen euro, de verbouwing daarvan voor 8 ton, twee auto’s en een aandelenpakket.’

Op 1 oktober 2019 legde de politie beslag op diverse goederen en de villa in Poppel van Kees F. en zijn vrouw. In de tuin van die villa is beslag gelegd op een replica van de bronzen stier van Wall Street. ‘Het stier-sculptuur staat symbool voor ongebreideld vertrouwen en welvaart’, aldus de officier donderdag.

Om haar doel te verwezenlijken heeft de organisatie contacten in Colombia, Mexico en in Denemarken. Dat blijkt uit het strafdossier. De man uit Tilburg heeft zelfs een bedrijf in Colombia gehad.

Baas

Het strafrechtelijk onderzoek heeft volgens het OM een rolverdeling tussen de verdachten blootgelegd. Het OM beschouwt Kees F. als de baas van de criminele organisatie. Zijn vrouw wist van het crimineel handelen en profiteerde mee van de opbrengsten daaruit, zo concludeert justitie. Zij kreeg 2 jaar celstraf.

Geweldsman

De verdachte uit Zuid-Holland, Quincy S., wordt gezien als de ‘de geweldsman’ en vertrouwenspersoon van de criminele organisatie. Hij is ook degene die de incasso’s voor de organisatie deed en het contact onderhield met de Zuid-Amerikanen die bij het productieproces van de drugs betrokken waren.

Het OM trekt de conclusie dat de man geweld niet schuwde. ‘Onderzoek heeft ruim twintig voorbeelden opgeleverd waaruit blijkt dat de man geweld heeft gepleegd of bereid is dat te gaan doen. Bij hem is tijdens de doorzoeking van zijn huis in 2019 een geladen vuurwapen aangetroffen.’

De bewijzen in deze zaak werden onder meer verkregen via data uit de versleutelde berichtenserver Ennetcom. Daarin stond onder meer dit bericht:

“We gaan veel geld maken. We worden de rijkste in de regio. De rijksten van Europa.”

Lees hier de uitspraak.