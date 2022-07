Voor poging tot moord gezochte Nederlander (35) opgepakt in Spanje (VIDEO)

Connect on Linked in

De Spaanse Guardia Civil heeft eind juni twee voortvluchtige verdachten opgepakt uit Nederland en Engeland, die respectievelijk worden beschuldigd van poging tot moord en drugshandel. Het gaat om de 35-jarige Nederlander C. K. (foto), die door de Nederlandse autoriteiten werd gezocht voor poging tot moord. Hij was al drie keer eerder in Spanje opgepakt met vervalste identiteitsbewijzen.

Door Roel Janssen

De voortvluchtige Nederlander werd op 22 juni gearresteerd in het Spaanse stadje Alfaz del Pi in Alicante (regio Valencia), terwijl hij op het terras van een restaurant wat aan het drinken was. Volgens de Nederlandse politie opende C. K. het vuur op meerdere mensen tijdens een conflict tussen rivaliserende bendes. Daarbij raakten twee personen zwaargewond. Waar en wanneer de schietpartij plaatsvond, is niet bekendgemaakt.

Valse identiteitsbewijzen

De snelle samenwerking tussen de Nederlandse politie en de Guardia Civil maakte het mogelijk om de voortvluchtige Nederlander te lokaliseren in de provincie Alicante, waar werd bevestigd dat hij al drie keer eerder was gearresteerd met verschillende valse identiteitsbewijzen. De eerste twee keer gebeurde dat in Alicante, de derde keer in Barcelona.

Er werd intensief toezicht gehouden op de criminele omgeving van de voortvluchtige. Op die manier werd vastgesteld dat hij een vierde valse identiteit gebruikte. Hij werd uiteindelijk op woensdag 22 juni gelokaliseerd en gearresteerd in Alfaz del Pi, waar hij vlak daarvoor was aangekomen vanuit Barcelona.

Leider criminele organisatie

De voortvluchtige Brit werd een dag eerder, op 21 juni, opgepakt in badplaats Benidorm in Alicante. Het gaat om de 43-jarige L.J.E. die door de Britse autoriteiten beschouwd wordt als de leider van een criminele organisatie die zich inzet voor de distributie en verkoop van cocaïne in het zuiden van Engeland.

De arrestaties in twee afzonderlijke operaties zijn vandaag pas bekendgemaakt door de Spaanse politie.

Of de Nederlandse en Britse autoriteiten al om overlevering en uitlevering hebben gevraagd van de verdachten is niet duidelijk.