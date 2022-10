Voor ruim 1 miljoen euro beslag gelegd op goederen en geld in Roosendaal

Connect on Linked in

De politie heeft na een inval bij een woning aan de Rucphensebaan in Roosendaal voor ruim 1 miljoen euro beslag gelegd op contant geld en goederen. De inval vond plaats na informatie dat er een wietkwekerij in het pand zou zitten.

(Beeld uit archief)

De instap gebeurde op 18 oktober, maar is vrijdag pas door de politie naar buiten gebracht. Op het perceel bleken twee verborgen ruimtes te zitten, één in de woning en één in de schuur. In de ruimtes werden 736 wietplanten gevonden.

Vuurwapen en cryptovaluta

Bij de doorzoekingen in de woning werden een vuurwapen, contant geld, cryptovaluta, twee auto’s en dure sieraden in beslag genomen. Ook werd er beslag gelegd op de woning. In totaal werden er geld en goederen met een waarde van ruim 1 miljoen euro in beslag genomen.

Illegaal stroom afgetapt

De inbeslagnames staan volgens de politie ongeveer gelijk aan het geld dat is verdiend met de vermoedelijk meerdere wietoogsten die in het pand zijn gedaan. Daar bovenop komt ook nog de heffing van ongeveer 100.000 euro van de netbeheerder voor de diefstal van stroom.

Er is nog niemand aangehouden. De bewoners zullen zich op een later moment bij de politie moeten verantwoorden. Het onderzoek naar de zaak loopt nog.