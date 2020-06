Voor schietpartij veroordeelde Hells Angel opgepakt in Duits restaurant

Connect on Linked in

De Duitse politie heeft in Mönchengladbach een 53-jarige voortvluchtige Hells Angel opgepakt die vorig jaar is veroordeeld tot ruim vijf jaar cel voor een schietpartij in een restaurant in Düsseldorf. Bij die schietpartij in een druk bezocht restaurant aan de Graf-Adolf-Straße in november 2016 raakte een 34-jarige rivaal zwaargewond aan zijn benen.

Arrestatiebevel

De 53-jarige schutter (Orhan S.) werd in maart 2019 in Düsseldorf bij verstek veroordeeld tot vijf jaar en vier maanden gevangenisstraf wegens het veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel. Voordat hij werd gearresteerd en zijn straf vanaf januari 2020 moest uitzitten, dook hij weer onder. Daarom werd opnieuw een arrestatiebevel uitgevaardigd. Duitse media schrijven dat de Hells Angel op 27 mei na een tip werd opgepakt toen hij ’s nachts een restaurant in Mönchengladbach verliet.

Fors strafblad

De Turkse Orhan S. heeft een strafblad van twintig kantjes en is eerder veroordeeld voor onder meer drugs- en geweldsdelicten. In november 2016 schoot hij in een druk restaurant in het centrum van Düsseldorf vier keer op de benen van een destijds 34-jarige Turkse man (Taylan C.), die twee schotwonden opliep en ook twee keer werd geslagen. De dader gooide zijn vuurwapen tijdens de vlucht in een bloempot.

Borgsom

De voormalige bordeeluitsmijter dook daarop onder in Turkije en keerde twee jaar later terug naar Duitsland. Hij bleef echter op vrije voeten omdat zijn aanhoudingsbevel onder voorwaarden werd opgeschort na het betalen van een borgsom van 15.000 euro.

Het slachtoffer van een rivaliserende motorclub verklaarde voor de rechtbank dat de schutter werd ontslagen als uitsmijter in een bordeel in Düsseldorf vanwege zijn banden met de Hells Angels. Daardoor zou de ruzie zijn ontstaan.