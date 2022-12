Voorburg: meerdere woningen beschadigd door vuurwerkbom

Print This Post

In Voorburg zijn dinsdagochtend vroeg een auto, meerdere woningen en twee fietsen beschadigd als gevolg van een geïmproviseerde bom van zeer zwaar vuurwerk. De politie kreeg omstreeks 02.45 de melding dat op de Frederik van Eedenstraat een harde knal gehoord was. Agenten constateerden op de locatie dat er een explosie had plaatsgevonden.

Over een dader of daders is niets bekend geworden. De politie zoekt camerabeelden uit de buurt die rond het tijdstip van de ontploffing zijn opgenomen en getuigen.