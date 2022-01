Voorburger (39) aangehouden vanwege 440 kilo mdma in bestelbus

Connect on Linked in

De politie heeft dinsdag in Amsterdam een 39-jarige man uit Voorburg aangehouden op verdenking van handel in harddrugs. De arrestatie vond plaats naar aanleiding van het aantreffen van 440 kilo mdma in een bestelbus in december 2019.

Vijf jaar cel

Agenten van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid controleerden eind 2019 een bestelauto. In de laadruimte werden een tas en dozen aangetroffen met ruim 440 kilo mdma. De politie hield daarop de nu 41-jarige chauffeur aan. Deze werd in 2020 veroordeeld tot vijf jaar celstraf.

Aansturende rol

Tijdens nader onderzoek kwam de dinsdag aangehouden Voorburger in beeld. Hij had vermoedelijk een aansturende rol bij het transport in 2019. Bij de doorzoeking in het pand in Amsterdam zijn gegevensdragers, een kleine hoeveelheid drugs en een duur horloge aangetroffen en in beslag genomen.

De 39-jarige Voorburger is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hij zit zeker twee weken langer vast.