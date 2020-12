Voordeur verwoest bij explosie woning in Deventer

Connect on Linked in

Bij een woning aan de Leonard Springerlaan in Deventer is donderdagnacht rond 02.45 een explosief ontploft. De bewoner was op dat moment thuis, maar bleef ongedeerd. De schade aan de woning is groot: de voordeur is vernield en het keukenraam ligt eruit.

De politie kwam na de explosie ter plaatse en startte een onderzoek. De forensische opsporing doet verder onderzoek in en rondom de woning. Uit dat onderzoek moet blijken om wat voor explosief het gaat. Of het mogelijk om zwaar vuurwerk gaat is nog onduidelijk. Ook het motief is onbekend. De politie zegt op zoek te zijn naar camerabeelden en getuigen.