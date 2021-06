Voormalig drugslab in Gelders dorp vlakbij Duitse grens

Print This Post

Het arrestatieteam heeft maandag een inval gedaan bij een woning aan de Eltenseweg in het Gelderse dorp Beek (Montferland), vlakbij de Duitse grens. Volgens de politie is een ruimte aangetroffen waar voorheen vermoedelijk drugs werden geproduceerd. Een 44-jarige bewoner is aangehouden.

De recherche en de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) zijn ter plaatse om onderzoek te doen en de boel te ontruimen. Ook de Omgevingsdienst en gemeente zijn aanwezig. Over de omvang en de drugssoort die in het voormalige drugslab werden geproduceerd, is nog niets bekend.

De politie doet vooralsnog geen verdere mededelingen.

