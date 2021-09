Voormalig Duits-Turkse profvoetballer verdacht van doodschieten man

Connect on Linked in

De 35-jarige Sezer Öztürk (foto), voormalig voetballer bij onder andere Bayer Leverkusen, Fenerbahçe en Beşiktaş, wordt ervan verdacht bij een verkeersruzie in een buitenwijk van Istanboel een man te hebben doodgeschoten. Vier anderen raakten gewond.

Dat melden Turkse media.

Barbecueën

Het voorval vond op zondag 19 september plaats. Het slachtoffer was met zijn vader, oudere broer en enkele vrienden aan het barbecueën langs de weg. Daarbij blokkeerden ze korte tijd de weg waardoor Öztürk met zijn auto niet kon passeren. Bij de ruzie die vervolgens ontstond zou Öztürk een wapen getrokken hebben, waarna hij vanuit zijn auto het vuur opende op het groepje mensen.

Het is onduidelijk of Öztürk al is aangehouden, zoals door diverse media wordt gemeld. Volgens andere berichten wordt hij momenteel nog gezocht.

Aanvallende middenvelder

Sezer Öztürk was van 2004 tot 2015 profvoetballer. De aanvallende middenvelder die in Duitsland werd geboren, begon zijn carrière bij Bayer Leverkusen, dat hem in 2005 verhuurde aan het Belgische Beerschot. Hij werd gezien als een opkomend talent, maar kon de verwachtingen niet waarmaken. Hij vertrok naar Turkije waar hij speelde voor onder andere Basaksehir, Fenerbahçe en Beşiktaş. Bij Fenerbahçe was hij ploeggenoot van Dirk Kuyt.