Voormalig Feyenoord-keeper Henryk B. (62) verdacht van wietteelt

Connect on Linked in

Justitie in Limburg verdenkt Henryk B. (62), ex-doelman van Feyenoord en Roda JC van wietteelt en diefstal in vereniging. Dat schrijft website ZO-NWS en wordt bevestigd door zijn advocaat. Ook B.’s vrouw is verdachte in de wietzaak.

Honderden wietplanten

Volgens het Openbaar Ministerie zouden de wietteelt en diefstal van stroom zijn gepleegd in de periode tussen 23 januari en 20 juni 2017. De aangetroffen wietplantage bestond uit honderden planten. Een en ander zou hebben plaatsgevonden in de woning van Henryk B. in Rimburg (gemeente Landgraaf) en kwam aan het licht door een anonieme tip en een daaropvolgende netmeting.

Pools international

De Poolse voormalige profkeeper zat korte tijd vast. Hem hangt een ontnemingsvordering van tientallen duizenden euro’s boven het hoofd. B. speelde in het seizoen 1989-1990 zeven wedstrijden voor Feyenoord. Bij Roda JC keepte de eenmalig Pools international 54 wedstrijden tussen 1990 en 1993. Daarvoor speelde hij jarenlang voor de Poolse voetbalclubs Widzew Łódź en Ruch Chorzów. Hij had in 2012 samen met zijn zoon nog een tuningswinkel voor Amerikaanse auto’s.