Voormalig verslavingsgoeroe doet aangifte tegen aangeefster seksueel misbruik

De voormalige verslavingsgoeroe, en twee maal veroordeelde zedendelinquent, Keith Bakker (62) heeft aangifte gedaan tegen een jonge vrouw wegens doen van valse aangifte en smaad en laster. Bakker is afgelopen zomer door het gerechtshof vrijgesproken van verkrachting van deze vrouw, na een eerdere veroordeling door de rechtbank. Crimesite heeft de aangifte ingezien.

Misbruik

Bakker werd in 2021 door de Amsterdamse rechtbank veroordeeld tot 4,5 jaar cel voor seksueel misbruik van een toen net meerderjarige vrouw met wie hij enige jaren een relatie had. Bakker en de jonge vrouw gingen gedurende een periode (tot 2019) ongeveer 2,5 jaar met elkaar om.

Justitie stelde dat er in die jaren sprake was van verkrachting door Bakker, niet door geweld, maar omdat hij misbruik maakte van een machtsoverwicht door leeftijdsverschil en zijn positie als therapeut (‘andere feitelijkheden’).

Eetstoornis

Het gerechtshof echter vond dit jaar – anders dan de advocaat-generaal – niet bewezen dat Bakker zich door deze bijzondere omstandigheden schuldig had gemaakt aan verkrachting.

Het gerechtshof stelt vast dat Bakker in 2016 één maal een interventiegesprek met het slachtoffer voerde, die toen leek te kampen met een eetstoornis. Na dat gesprek was er volgens het gerechtshof geen therapeut-patiënt relatie meer, hoewel het hof wel vaststelt dat er een ongelijke positie was tussen Bakker en de jonge vrouw, onder meer door het leeftijdsverschil.

Ontucht

Het gerechtshof achtte wel bewezen dat Bakker een periode in de relatie ontucht heeft gepleegd omdat het slachtoffer in die periode nog minderjarig was. Deze conclusie is gebaseerd op de verklaring van de vrouw.

Bakker kreeg 18 maanden cel, die tijd had hij toen al ruimschoots doorgebracht in voorlopige hechtenis, zodat hij in juli 2022 direct vrij kwam.

Appartement

Bakker had voor het gerechtshof bestreden dat er sprake was geweest van ontucht omdat volgens hem de vrouw meerderjarig was toen hun seksuele relatie begon. Hij stelt nu in de aangifte dat het slachtoffer (onder meer) wat dit betreft een valse verklaring heeft opgesteld.

Hij zegt dat het slachtoffer (dat is geboren in 1999) na het hulpverleningsgesprek een half jaar later op zijn kinderen ging passen en administratieve werkzaamheden voor hem verrichtte. Pas toen zij net 18 jaar was begon in 2017 hun (geheime) relatie, waarna ze kort bij hem introk. Later onderhield hij haar en huurde hij voor haar een appartement.

Toen zij op zeker moment vreemd ging wilde hij dat appartement opzeggen en de relatie beëindigen. In 2018 stuurde zij op zijn verzoek een e-mail aan een advocaat van Bakker waarin ze onder meer expliciet schrijft dat er nooit seks was geweest voor haar 18de verjaardag.

Vader

Dat ze niet veel later alsnog bij de politie verklaarde dat er wél seks was voor ze meerderjarig was komt volgens Bakker omdat ze door haar vader onder druk is gezet. Bakker stelt dat er buiten die verklaring geen bewijs is dat er tussen hem en de vrouw een seksuele relatie was toen ze minderjarig was. Sms- of WhatsApp-berichten, getuigen, e-mails, of ander ondersteunend (technisch) bewijs daarover ontbreken, zegt hij, terwijl dat soort bewijs er wel is over de periode dat ze meerderjarig was.

Bakker spreekt in de aangifte ook over smaad en laster omdat de vrouw met haar aangifte tegen hem in 2019 de publiciteit heeft gezocht door dit verhaal in De Telegraaf te vertellen.

Vijf jaar cel

Toen Bakker werd aangehouden voor deze zaak was hij bezig met hulpverleningsprojecten voor (ex)gedetineerden, in overleg met het Openbaar Ministerie en de Reclassering. Hij had zelf al een veroordeling achter de rug.

Bakker tobde langere tijd in verschillende periodes van zijn leven met zware drugsverslaving. Uiteindelijk bleef hij met succes clean en trad op in verschillende televisieprogramma’s (zie foto boven). Ook startte hij in 2004 klinieken waar hij verslaafden hielp met afkicken.

Op 20 april 2012 werd Bakker veroordeeld tot vijf jaar cel voor seksueel misbruik van meerdere patiëntes die bij hem onder behandeling waren in zijn verslavingskliniek. De rechtbank oordeelde dat er in drie gevallen sprake was geweest van verkrachting omdat hij misbruik had gemaakt van een machtsoverwicht door leeftijdsverschil en zijn positie als therapeut. Bakker zag af van hoger beroep en was sinds 2014 op vrije voeten.

De aangifte van Baker dateert van 25 november 2022. De politie heeft de aangifte in onderzoek.