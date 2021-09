Voortvluchtig Camorra-kopstuk (29) opgepakt in Benalmádena

Connect on Linked in

De Spaanse politie heeft in de Zuid-Spaanse badplaats Benalmádena een 29-jarige voortvluchtige Italiaan opgepakt die wordt gezien als een prominent lid van de Vanella Grassi-clan van de Napolitaanse maffiaorganisatie Camorra. De Italiaanse autoriteiten hadden een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd tegen de man. Volgens Italiaanse media gaat het om Gaetano Angrisano, die in Italië werd veroordeeld tot elf jaar cel voor o.a. drugshandel.

Het Camorra-kopstuk werd opgespoord door het speciale opsporingsteam FAST-team van de Spaanse en Italiaanse politie en dinsdag door een zwaarbewapend arrestatieteam gearresteerd in een woning in Benalmádena. Het nieuws werd vrijdag bekendgemaakt door de plaatselijke krant Malaga Hoy.

De 29-jarige Gaetano Angrisano geldt als een prominent lid van de Vanella Grassi-clan van de Camorra, die is gevestigd in de wijken Secondigliano en Scampia van de Italiaanse stad Napels. Angrisano was voortvluchtig sinds mei 2021. Hij werd in zijn thuisland veroordeeld tot elf jaar cel voor o.a. deelname aan een criminele organisatie en drugshandel, maar kwam tijdens zijn strafzaak op vrije voeten en was sindsdien voortvluchtig.

De man zit in Spanje vast in afwachting van een uitleveringsbevel naar Italië.