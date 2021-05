Voortvluchtig Camorra-lid opgepakt in Andalusië, 5 ton hasj onderschept

Connect on Linked in

De Spaanse politie heeft ongeveer 5 ton hasj in beslag genomen van een criminele organisatie die gevestigd is in Spanje, Marokko en Italië. Bij verschillende invallen in onder meer Marbella en Estepona zijn acht verdachten opgepakt, waaronder een prominente Marokkaanse drugshandelaar en een voorvluchtig lid van de Zuid-Italiaanse maffiaorganisatie Camorra.

Europese connecties

De criminele organisatie gebruikte voor de smokkel van grote partijen hasj vanuit Marokko “narcolancha’s” (speedboten) en vissersboten, en distribueerden het voor opslag in de provincies Malaga, Cádiz en Almería. Van daaruit werden de drugs naar verschillende Europese landen gedistribueerd.

Kopstukken

De Spaanse politie meldt de arrestatie van “een Spaans staatsburger van Marokkaanse afkomst die wordt beschouwd als een van de meest prominente drugshandelaren tussen Marokko en Andalusië”. Het tweede kopstuk is een voortvluchtige Italiaan die in zijn land werd gezocht vanwege lidmaatschap van de Camorra.

Volgens de Guardia Civil gaat het om een van de belangrijkste en meest actieve criminele organisaties van Spanje. De organisatie zou verantwoordelijk zijn voor het invoeren van grote hoeveelheden hasj naar Spanje. In de stad Conil de la Frontera in Cadiz is ongeveer 5.000 kilo hasj in beslag genomen.

2 ton cash

Bij invallen in Malaga, Almería, Marbella en Estepona werden acht verdachten (waaronder een minderjarige) opgepakt. De meeste van hen werden eerder veroordeeld voor drugshandel. Ook werd beslag gelegd op ruim 200.000 euro contant geld, juwelen en digitale gegevensdragers.

Meer arrestaties worden niet uitgesloten.