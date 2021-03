Voortvluchtig Ndrangheta-kopstuk Giuseppe Romeo in Barcelona opgepakt

Connect on Linked in

De Spaanse Guardia Civil heeft vrijdag in Barcelona het voortvluchtige Italiaanse Ndrangheta-kopstuk Giuseppe Romeo (35) opgepakt. Cocaïnehandelaar Romeo uit San Luca wordt door de opsporingsdiensten gezien als een van meest gezochte en gevaarlijkste kopstukken van de Italiaanse maffia. Hij was voortvluchtig sinds 2018. In november 2020 werd hij in Italië bij verstek veroordeeld tot 20 jaar cel.

Nederlandse connectie

Italiaanse media schrijven dat Romeo in december 2018 wist te ontkomen bij een grootschalige politieactie tegen de Ndrangheta in de regio Calabrië. Ook de Nederlandse, Belgische en Duitse opsporingsdiensten werkten toen aan dat onderzoek mee. Giuseppe Romeo wordt gezien als een belangrijke spil in de cocaïnehandel in Europa. Hij had een huis in Duitsland, maar pendelde heen en weer tussen Calabrië, Lombardije en Noordwest-Europa om afspraken te maken met drugsleveranciers en met tussenpersonen in België, Nederland en Duitsland.

40 kilo cocaïne per week

De organisatie zorgde voor het transport van 40 kilo cocaïne per week van Nederland naar Milaan, met medewerking van andere Calabrische handlangers, van wie sommigen al veroordeeld zijn tot jarenlange celstraffen. Giuseppe Romeo is ook veroordeeld voor het witwassen van drugsgeld in een ijssalon in het Duitse Brüggen.

20 jaar cel

In november 2020 werd Romeo in Calabrië veroordeeld tot 20 jaar cel voor o.a. deelname aan een criminele organisatie gericht op internationale drugshandel, drugsbezit en witwassen.

Hij werd vrijdag in Barcelona gearresteerd nadat er al in november 2018 een Europees aanhoudingsbevel was uitgevaardigd. Vanuit Italië is inmiddels een uitleveringsprocedure opgestart.

Giuseppe Romeo is de zoon van maffiabaas Antonio Romeo, die momenteel een lange celstraf uitzit in de gevangenis van Parma.