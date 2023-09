Voortvluchtig No Surrender-lid op camping in Lochem opgepakt

Connect on Linked in

De politie heeft zondag op verzoek van het Fugitive Active Search Team België een 42-jarige Duitser aangehouden op een camping in Lochem. De man is in 2022 voor de rechtbank in België veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf en stond sinds december 2022 internationaal gesignaleerd. De Duitser was als leidinggevende verbonden aan de motorclubs Satudarah en No Surrender. Uit onderzoek van Crimesite blijkt dat het gaat om de 42-jarige Elhassan A.

DSI

Het Fugitive Active Search Team Nederland (FASTNL) van de Landelijke Eenheid startte een onderzoek, na verkregen informatie van FAST België, naar de verblijfplaats van de Duitser. Het vermoeden bestond dat hij zich mogelijk in Nederland ophield. Het onderzoek leidde naar een camping in Lochem waar de man verbleef. De Dienst Speciale Interventies (DSI) heeft de man aangehouden, omdat hij als vuurwapengevaarlijk bekend staat.

Mensenhandel

Elhassan A. is eind 2022 door de rechtbank in Brussel veroordeeld tot zes jaar celstraf voor deelname aan een criminele organisatie, mensenhandel, gedwongen prostitutie en verkrachting. In juni 2022 werd hij door de rechtbank in Antwerpen ook al tot vier jaar cel veroordeeld voor het bezit van automatische wapens en munitie. De misdrijven zijn zowel in België als Duitsland gepleegd.

A. zit vast en de rechtbank van Amsterdam beslist over zijn overlevering naar België, zo meldt de politie.

No Surrender

A. was in het verleden lid van motorclub Satudarah en sloot zich later aan bij No Surrender. Hij was al voortvluchtig voordat de rechtbank in juni 2022 in België uitspraak tegen hem en andere No Surrender-leden deed.