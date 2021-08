Voortvluchtige (54) opgepakt die zich in kliko verstopte

Connect on Linked in

Het EVA-team (Executie Vonnissen Afgestraften) van de politie in Den Haag heeft in juli dertien verdachten aangehouden die zich aan hun opgelegde straf probeerden te onttrekken. Een 54-jarige man had nog 4,7 jaar celstraf openstaan voor een diefstal met geweld. Hij verstopte zich in een kliko in Zoetermeer.

De 54-jarige verdachte verstopte zich meerdere keren voor het EVA-team. Toen hij in een kliko werd gevonden, is hij is aangehouden zodat hij de gevangenisstraf alsnog uit moet zitten.

Een 35-jarige man moest nog 120 dagen gevangenisstraf uitzitten vanwege diefstal, rijden onder invloed en rijden zonder rijbewijs. Hij werd opgepakt in een woning in Den Haag. In een woning in Maasluis hield het EVA-team een 29-jarige man aan die nog 90 dagen celstraf open had staan na een veroordeling voor mishandeling, bedreiging en belaging.

Het EVA-team hield in een hotel in Zaandam ook een 36-jarige man aan die nog 97 dagen gevangenisstraf open had staan vanwege oplichting. Ook moet hij nog ruim 48.000 euro schadevergoeding aan zijn slachtoffers betalen.