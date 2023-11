Voortvluchtige Albanees (45) opgepakt die nog 30 jaar moet zitten in Italië

Connect on Linked in

FastNL, het Nederlandse Fugitive Active Search Team, heeft donderdag in Rotterdam een 45-jarige voortvluchtige Albanees aangehouden die in Italië nog 30 jaar gevangenisstraf moet uitzitten. Hij is in Italië veroordeeld voor heroïnesmokkel.

2001-2003

De politie meldt dat de man in Italië voor meerdere feiten veroordeeld is tot diverse gevangenisstraffen, waarvan hij in totaal nog 30 jaar uit moet zitten. De delicten vonden plaats tussen 2001-2003 en hebben betrekking op de smokkel van onder andere heroïne vanuit Albanië naar Italië. Zo werd er in 2003 in Empoli (regio Toscane) 14 kilo heroïne in beslag genomen, waar de Albanees aan kon worden gelinkt.

Organisator

Volgens de Italiaanse autoriteiten was de man de organisator van dit transport en hield hij zich al jaren schuil onder een valse identiteit, waarna FAST NL hem op het spoor kwam en hij kon worden aangehouden. De man zal worden voorgeleid aan de rechtbank in Amsterdam, die zal beslissen over zijn uitlevering naar Italië.