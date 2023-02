Voortvluchtige Arnhemmer (42) opgespoord in Portugal

Connect on Linked in

Een speciaal opsporingsteam van de Portugese politie (FAST Portugal) heeft onlangs op verzoek van het Nederlandse FASTNL-team een 42-jarige man uit Arnhem aangehouden in Portugal.

De man had een gevangenisstraf van 195 dagen openstaan voor afpersing waarbij later nog 26 dagen bijkwamen voor belediging van een ambtenaar in functie en een schadevergoedingsmaatregel van ruim 40.000 euro of 238 dagen gijzeling.

Nadat het team in Oost-Nederland had vastgesteld dat de veroordeelde Arnhemmer in Portugal leek te verblijven, werd contact gezocht met FASTNL dat de samenwerking zocht met FAST Portugal, waarna de man door FAST Portugal kon worden aangehouden.

De Portugese autoriteiten hebben inmiddels toestemming gegeven voor de overlevering naar Nederland die binnenkort plaatsvindt.