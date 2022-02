Voortvluchtige man probeerde zich in te schrijven in Alkmaar (UPDATE)

Connect on Linked in

Vorige week woensdagochtend is een door België gesignaleerde man opgepakt op het gemeentekantoor van Alkmaar nadat hij zich probeerde in te schrijven in Alkmaar. Hij toonde daarbij documenten waarin door de baliemedewerkster onregelmatigheden werden geconstateerd. Zij seinde de politie in. Na onderzoek bleken het identiteitsbewijs en het rijbewijs van de man vals te zijn.

Het onderzoek werd gedaan door specialisten van de AVIM (Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel) van de politie. De man is aangehouden en er werd een onderzoek ingesteld naar zijn ware identiteit. Toen deze was vastgesteld bleek dat hij gezocht wordt door de Belgische autoriteiten. De man woonde in België, wat zijn nationaliteit is zegt de politie niet.

Hij werd daar onder andere vervolgd vanwege een drugsdelict. Kort na zijn aanhouding in Nederland werd de verdachte in die zaak bij verstek veroordeeld tot zeven jaar cel.

Op de verdenking van het bezit van valse documenten zal de Belg via het snelrecht woensdag in Nederland voor de rechter moeten verschijnen. Daarna zal hij worden uitgeleverd aan België om daar zijn straf uit te zitten.