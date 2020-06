Voortvluchtige Brit (59) in Amsterdam opgepakt voor drugshandel

Connect on Linked in

De politie heeft woensdagochtend in een woning in het centrum van Amsterdam een 59-jarige voortvluchtige Brit aangehouden. De Britse autoriteiten zochten de verdachte in verband met een openstaande gevangenisstraf voor drugshandel. Hij moet nog 444 dagen uitzitten.

De aanhouding volgde nadat uit een ander onderzoek concrete informatie binnenkwam dat vanuit een woning in het centrum mogelijk sprake was van drugshandel. Toen rechercheurs bij de voordeur stonden, sprong aan de achterzijde van de woning een man vanaf het balkon naar een balkon op een lagere verdieping. Hij had een pak geld in zijn handen en kon direct worden gearresteerd.

68.000 euro

Tijdens de doorzoeking van de woning werd nog zo’n 50.000 euro cash geld aangetroffen. Met de 18.500 euro die de 59-jarige Brit bij zich had, namen rechercheurs een geldbedrag van in totaal ruim 68.000 euro in beslag. Daarnaast werden er in de woning diverse spullen aangetroffen die verband houden met drugshandel. De Brit zit vast op verdenking van witwassen en overtreding van de Opiumwet.

Most Wanted-lijst

Het is onduidelijk of het gaat om de tevens 59-jarige voortvluchtige Brit Mark Liscott uit Birmingham. Hij staat op de Most Wanted-lijst in Engeland en werd in 2005 tot negen jaar cel veroordeeld vanwege wiethandel. Nadat hij op verlof was, raakte hij opnieuw betrokken bij drugshandel. De Britse autoriteiten gingen er eerder vanuit dat hij mogelijk in Nederland zat ondergedoken.