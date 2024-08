Voortvluchtige Brusselse liquidatieverdachte (25) opgepakt

Connect on Linked in

De Belgische politie heeft de voortvluchtige Mohamed-Amine Dardour (25) opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Vorst, in juli 2020. Dat meldt de federale politie zondagmiddag. Dardour stond zowel op de Belgische Most Wanted-lijst als op de Europese Most Wanted-lijst.

Kalasjnikov

In de nacht van 4 op 5 juli 2020 vond een dodelijke schietpartij plaats aan het Orbanplein in Vorst (gemeente Brussel), waarbij de 23-jarige Soufiane Benali werd achtervolgd en met een kalasjnikov werd beschoten vanuit een wagen. Hij was op slag dood. Twee andere mannen van 17 en 19 raakten zwaargewond.

Medeverdachten

Ongeveer een week na de schietpartij gaven Mohamed-Amine Dardour en medeverdachte Youssef Jeddi zich aan bij de politie. Zij zouden de dodelijke schoten hebben gelost. Ook een derde verdachte werd aangehouden.

Enkelband

Begin 2023 knipte Dardour zijn enkelband door en sloeg hij samen met Jeddi op de vlucht naar Spanje, waar ze in maart 2024 door de Spaanse autoriteiten werden gearresteerd.

Most Wanted

Youssef Jeddi is ondertussen overgeleverd aan België en zit in voorarrest in de gevangenis van Haren. Mohamed-Amine Dardour wist op 17 juni aan de Spaanse autoriteiten te ontsnappen. Vervolgens plaatste de federale politie hem op de Most Wanted-lijst.

Opnieuw gearresteerd

Anderhalve maand later is hij opnieuw opgepakt. Bij zijn arrestatie was Dardour onder invloed van drugs en maakte hij gebruik van een vervalst identiteitsbewijs, aldus de federale politie zondag.

Na zijn arrestatie is er een nieuw onderzoek opgestart door het parket van Antwerpen naar illegaal wapenbezit, gebruiksdiefstal en bedreigingen. Dardour blijft na voorleiding voor de onderzoeksrechter in Mechelen aangehouden voor bezit van verboden wapens en munitie.

Veroordeeld

Mohamed-Amine Dardour heeft de Belgische nationaliteit. Hij werd op 13 juni 2023 door het Strafhof van Brussel veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf wegens opzettelijke geweldpleging. Toen hij in juni dit jaar op de Most Wanted-lijst werd geplaatst, werd Dardour ook gezocht in verband met poging tot moord en moord inzake de geweldsexplosie in Vorst.