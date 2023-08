Voortvluchtige crimineel (35) opgepakt in Dordrecht

Connect on Linked in

FAST België en FAST Nederland hebben donderdag in Dordrecht een voortvluchtige 35-jarige Belg van Kaapverdische afkomst opgepakt. De man werd in België veroordeeld tot 15 jaar cel voor drugsdelicten en geweldpleging. In februari kwam daar nog 40 maanden cel bovenop.

Inbraken

In maart 2023 vroeg het FAST-team in België de assistentie van FAST NL voor de opsporing van de man die mogelijk in Nederland zou verblijven en ook bij de Nederlandse autoriteiten gekend was voor verschillende inbraken.

Concrete info

FAST NL startte daarop een onderzoek naar zijn verblijfplaats en wist hem, mede dankzij concrete informatie van de Belgische Federale Politie, te lokaliseren en te arresteren in een woning in Dordrecht.

België heeft om zijn uitlevering gevraagd, hierover zal de rechtbank in Amsterdam een beslissing nemen.

Veroordeling

De 35-jarige Belg van Kaapverdische afkomst werd in België veroordeeld tot 15 jaar celstraf voor druggerelateerde feiten en geweldpleging. In februari kwam daar nog een veroordeling bovenop toen de man in Antwerpen bij verstek werd veroordeeld tot 40 maanden gevangenisstraf.