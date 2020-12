Voortvluchtige drugscrimineel uit Schiedam opgepakt

Connect on Linked in

De Koninklijke Marechaussee heeft vrijdagnacht de voortvluchtige drugscrimineel Jaafar K. uit Schiedam opgepakt. Hij en zijn familie worden gezien als belangrijke spelers in het drugsmilieu in de regio Rijnmond. K. was bijna twee jaar lang voortvluchtig en heeft nog vijf jaar celstraf openstaan.

Marokko

De politie schrijft op Twitter dat K. is opgepakt door de Koninklijke Marechaussee, maar volgens zijn advocaat heeft hij zichzelf gemeld bij de politie. K. zou volgens zijn advocaat in Marokko hebben gezeten en wilde zich in de zomer al melden, maar door corona kon hij niet naar Nederland vliegen.

De politie hield in april 2018 acht leden van de Schiedamse familie van K. aan voor o.a. drugshandel en witwassen. De familieleden van 26 tot 58 jaar kwamen in beeld vanwege grote overlast in de wijk Groenoord. In totaal werden twintig personen aangehouden.

‘Crimineel familiebedrijf’

Toenmalig burgemeester Cor Lamers van Schiedam zei destijds tegen RTV Rijnmond: ‘Het was een van de meest in het oog springende, irritante, overlastgevende maar vooral criminele familie in Schiedam. Ze reden in dikke auto’s, vertoonden onaanvaardbaar gedrag en hielden zich aan geen enkele regel. Het heeft ons heel veel moeite gekost om er een vinger achter te krijgen.’ Volgens Lamers had K.’s familie een dikke vinger in de drugshandel in de regio Rijnmond.

In 2019 kwam Jafaar K. niet opdagen toen hij zich moest melden bij de gevangenis. Sindsdien was hij spoorloos.