Een arrestatieteam heeft dinsdag 17 november een voortvluchtige Duitser in Gorinchem opgepakt. De Duitse autoriteiten zochten de 28-jarige verdachte in verband met een gijzeling en zware mishandeling in een horecazaak in september 2019 in Bad Hersfeld.

Via een Europees Arrestatie Bevel (EAB) kwam informatie binnen dat de Duitser mogelijk in en rond Amsterdam zou verblijven. Nader onderzoek leidde tot lokalisatie van de verdachte, die uiteindelijk werd gearresteerd in Gorinchem. De man zit inmiddels in overleveringsdetentie.