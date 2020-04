Voortvluchtige ‘Godfather’ Parkstadbende in Heerlen opgepakt

Connect on Linked in

De politie heeft zaterdagochtend in Heerlen de voortvluchtige Pascal M. (46) uit Hoensbroek opgepakt. Hij was sinds juni 2019 voortvluchtig nadat hij tot 4,5 jaar celstraf was veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij de zogenoemde Parkstadbende. De rechtbank ziet M. als de ‘Godfather’ van de jongeren binnen deze criminele organisatie.

Pascal M. is de vader van Romano M., die als de leider van de Parkstadbende werd gezien. Ook moeder Elizabeth C. en Naomi van E., de vriendin van Romano, kregen celstraffen. Het OM vergeleek de criminele organisatie eerder met de maffia vanwege de strakke hiërarchie.

Leden van de Parkstadbende pleegden in de regio Heerlen en Brunssum jarenlang woninginbraken en autodiefstallen en hielden zich bezig met heling en witwassen. In 2017 werd de criminele organisatie opgerold. M. werd in juni vorig jaar veroordeeld, maar kwam niet opdagen voor de zitting en was sindsdien spoorloos.