Voortvluchtige maakt amok in vliegtuig

De Koninklijke Marechaussee heeft dinsdagmorgen op Schiphol een 58-jarige man uit Haarlem aangehouden voor het ernstig verstoren van de orde aan boord van een vliegtuig. Na controle bleek hij gesignaleerd te staan voor de Belgische autoriteiten in verband met een drugsdelict.

Marechaussees kregen een melding dat aan boord van een vliegtuig afkomstig uit Curaçao een passagier agressief gedrag vertoonde naar medepassagiers. Er zou een vechtpartij zijn ontstaan met een andere passagier en de man volgde de aanwijzingen van de crew niet op.

Het gedrag van de man was zo ernstig dat de gezagvoerder wilde uitwijken naar een andere luchthaven omdat het cabinepersoneel lange tijd met het incident bezig was. Uiteindelijk heeft de gezagvoerder besloten door te vliegen naar Nederland en de Marechaussee in te schakelen bij aankomst op Schiphol. Hierop zijn Marechaussees aan boord gegaan en hebben de man aangehouden.

Tijdens het onderzoek naar zijn identiteit bleek de man nog een openstaande gevangenisstraf te hebben van 5 jaar in verband met een drugsdelict in België. Hiervoor zal de man het overleveringstraject in gaan.

De luchtvaartmaatschappij heeft aangifte gedaan van het in gevaar brengen van de vliegveiligheid.